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في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يسقط بفخ الخسارة أمام توتنهام

2023-02-05 الساعة 9:49
مانشستر سيتي يسقط بفخ الخسارة أمام توتنهام
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام نادي توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وسجل الإنجليزي هاري كين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

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وانتهى الشوط الأول بتفوق توتنهام بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، حاول مان سيتي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي توتنهام.

مانشستر سيتي في الوصافة

وانتهت المباراة بفوز توتنهام بهدف دون رد ليُصبح رصيده 39 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني.

توتنهام ضد مانشستر سيتي

وكانت مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي انطلقت أول أمس الجمعة بالتعادل السلبي بين تشيلسي وفولهام ثم في مباريات أمس فاز إيفرتون على آرسنال بهدف دون رد، بينما فاز ليستر سيتي على أستون فيلا برباعية مقابل هدفين، وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف، بينما خسر ليفربول أمام وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وفاز برايتون على بورنموث بهدف دون رد، أما ساوثهامبتون فخسر أمام برينتفورد بثلاثية دون رد.

بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع نادي ويست هام يونايتد بهدف لكل فريق، وفي مباراتي اليوم الأحد فاز نوتنجهام فورست على ليدز يونايتد بهدف دون رد، بينما فاز توتنهام على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لنادي توتنهام بتسجيله 267 هدف مع السبيرز.

توتنهام ضد مانشستر سيتي

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