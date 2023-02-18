مانشستر سيتي يُفرط في النقاط الثلاث أمام نوتنجهام فورست

فرط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي في الفوز أمام نادي نوتنجهام فورست وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي في الوصافة

وكان النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا منح التقدم لفريق مان سيتي في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني لم ينجح مان سيتي في الحفاظ على تفوقه في الشوط الثاني، ليسجل اللاعب كريس وود هدف التعادل لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.

وبعد اللقاء أصبح رصيد مانشستر سيتي 52 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن نادي آرسنال المتصدر، بينما أصبح رصيد فريق نوتنجهام فورست 25 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباريات السبت بالجولة الـ24

وكانت مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم السبت، بفوز آرسنال على نادي أستون فيلا برباعية مقابل هدفين، بينما فاز فريق ساوثهامبتون على نادي تشيلسي بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

أما فريق وولفرهامبتون فخسر أمام بورنموث بهدف دون رد، بينما فاز فولهام على برايتون بهدف دون رد، وتعادل كريستال بالاس مع نادي برينتفورد بهدف لكل فريق، بينما تُقام حاليًا مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في ختام مباريات اليوم السبت في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.