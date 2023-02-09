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في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام ليدز بتعادل مثير

2023-02-09 الساعة 1:48
مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام ليدز بتعادل مثير
المواطن - محمد سمعه

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حقق نادي مانشستر يونايتد تعادلًا مثيرًا مساء الأربعاء ضد نادي ليدز يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الـ8 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان ليدز تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ويلفريد نونتو في الدقيقة الأولى.

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وفي الشوط الثاني، سجل ليدز الهدف الثاني عبر الفرنسي رفائيل فاران بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ49.

مانشستر يونايتد يعود في النتيجة 

وقاتل اليونايتد ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد من ضربة رأسية في الدقيقة الـ62.

سانشو - مانشستر يونايتد وليدز

ثم نجح الإنجليزي جادون سانشو في إحراز الهدف الثاني لليونايتد بعد توغل رائع في دفاعات ليدز بالدقيقة السبعين.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق ليُصبح رصيد مان يونايتد 43 نقطة في المركز الثالث، أما رصيد نادي ليدز فأصبح 19 نقطة في المركز السادس عشر.

سانشو - مانشستر يونايتد

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