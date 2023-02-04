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في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس بشق الأنفس

2023-02-04 الساعة 9:28
مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس بشق الأنفس
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نادي كريستال بالاس بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان اليونايتد تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل مان يونايتد الهدف الثاني عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ63، ثم قلص كريستال بالاس الفارق عبر اللاعب جيفري شلوب في الدقيقة الـ77.

مانشستر يونايتد ثالث الترتيب

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد مان يونايتد بعد الفوز 42 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الـ12.

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز إيفرتون على آرسنال بهدف دون رد، وفوز ليستر سيتي على أستون فيلا برباعية مقابل هدفين، بينما خسر ليفربول أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وفاز برايتون على بورنموث بهدف دون رد، بينما فاز برينتفورد على ساوثهامبتون بثلاثية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي بإقامة مباراة وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد.

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

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