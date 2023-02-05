مايكروسوفت تتيح خدمات ChatGPT في كتابة البريد الإلكتروني

أضافت شركة مايكروسوفت إمكانات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة OpenAI مطورة برنامج الدردشة ChatGPT، إلى خدمات البريد الإلكتروني الخاص بها.

وبذلك، سيتمكن البرنامج من كتابة ردود عبر البريد الإلكتروني للعملاء باستخدام المنتج الذي ابتكرته OpenAI لإنشاء النصوص.

آلية عمل أداة الذكاء الاصطناعي

كما ستعمل أداة الذكاء الصناعي، على جمع البيانات من سجلات العملاء وبرنامج البريد الإلكتروني على أوفيس، وستُستخدم هذه المعلومات بعد ذلك لكتابة رسائل بريد إلكتروني تحتوي على نص شخصي وتفاصيل التسعير والعروض الترويجية.

وتعمل مايكروسوفت، التي أبرمت الشهر الماضي صفقة استثمارية مع أوبن إيه آي بقيمة 10 مليارات دولار، على إضافة منتجات متجر أبحاث الذكاء الصناعي، وأنظمة للبرامج الخاصة بمبرمجي الكمبيوتر والحوسبة السحابية.

تطوير محرك بينغ

كما تخطط الشركة لاستخدام تشات جي بي تي لتحسين محركها للبحث بينغ، حسبما قال شخص مطلع على الأمر الشهر الماضي، وتحدث المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت عن مجموعة واسعة من الاستخدامات الاستهلاكية والتجارية لمنتجات أوبن إيه آي.

ويُذكر أن تشات جي بي تي قد جذب اهتمام رواد الإنترنت منذ إطلاقه نهاية نوفمبر الماضي، وأثارت محاكاته للمحادثات البشرية تكهنات بشأن قدرته على استبدال الكُتاب المحترفين، بل وأيضًا تهديد نشاط البحث الأساسي في غوغل.

وتجني شركة أوبن إيه آي، المطورة لبرنامج تشات جي بي تي الأموال من خلال فرض رسوم على المطورين لترخيص تقنيتها.