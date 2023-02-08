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استجابة لطلب العملاء المتزايد

مايكروسوفت توسع مراكز البيانات السحابية بالمملكة

2023-02-08 الساعة 6:30
مايكروسوفت توسع مراكز البيانات السحابية بالمملكة
المواطن - واس

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أعلنت شركة مايكروسوفت -على هامش مؤتمر “ليب23”-، عزمها للاستثمار في منطقة جديدة لمراكز البيانات السحابية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار جهودها المتواصلة لتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، من خلال خدمات سحابية ذكية وموثوقة؛ تُسهم في تحقيق طموحات تحولها الرقمي.

استجابة لطلب العملاء

ويأتي إعلان مايكروسوفت عن نيتها الجديدة، في تقديم استثمارات جديدة بالبنية التحتية المحلية؛ استجابةً لطلب العملاء المتزايد من الشركات المحلية والعالمية، ومؤسسات القطاع العام على الخدمات السحابية، وإقامة مراكز البيانات في المملكة.

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ومن المُقرر أن توفر منطقة مراكز البيانات السحابية الجديدة أداءً عالياً وموثوقاً على مستوى المؤسسات، مع الحفاظ على خصوصية العملاء وموقع البيانات، فضلًا عن معايير زمن الوصول عالي السرعة في المملكة العربية السعودية، وبشكل متوازي مع البنية التحتية السحابية العالمية لشركة مايكروسوفت، والتي تُعد واحدة من أكبر البنى التحتية وأكثرها أمانًا على مستوى العالم.

كما سيصاحب استثمارات مايكروسوفت الالتزام الكامل منها بحماية الحقوق الأساسية، ويشمل ذلك التركيز على معايير الممارسات السحابية اللازمة، بما في ذلك الأمن والسلامة الرقمية والخصوصية، والامتثال، والشفافية، فضلاً عن الالتزام بقيم ومبادئ مايكروسوفت.

خدمات قابلة للتطوير

وأكّد نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية ورئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سامر أبو لطيف، أن منطقة مراكز البيانات الجديدة ستوفر للمؤسسات والمطورين في المملكة العربية السعودية وحول العالم، إمكانية الوصول إلى خدمات سحابية قابلة للتطوير، تتسم بالمرونة العالية، مع تلبية احتياجات الأمن والخصوصية والامتثال في موقع البيانات، وهو ما سيسهم في تمكينهم من التحول الرقمي والمشاركة في الابتكار، وإحداث التأثير الاقتصادي في رحلة الصناعات التحويلية.

من جانبه قال معالي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي: “إن هذه الخطوة المهمة تتماشى مع الخطوات التي اتخذتها المملكة لتسريع تحولها الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار”، مشيراً إلى أن مركز البيانات سيوفر فرصًا ضخمة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تعزيز قدرتها التنافسية والاستفادة من تقدم الثورة الصناعية الرابعة لتطوير حلول مبتكرة، مما سيدعم رؤية المملكة لعام 2030 المتمثلة في تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.

وبحسب رئيس مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، فإن إعلان مايكروسوفت يعكس التزامها العميق وطويل الأمد تجاه المملكة؛ لتحقيق طموحاتها في مسيرة التحول الرقمي, مشيراً إلى أن منطقة مراكز البيانات الخاصة، ستُمكن الشركات والصناعات المختلفة بالسعودية، من الاستفادة من إطار عمل سحابي موثوق يحمي خصوصية بيانات المؤسسات على أعلى مستوى.

وسيؤدي وصول منطقة مايكروسوفت السحابية إلى المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادية، فوفقاً لدراسة أجرتها (IDC) ، ستحقق مايكروسوفت وشركاؤها وعملاؤها الذين يستخدمون السحابة معاً حوالي 24 مليار دولار من الإيرادات الجديدة فوق مستوى 2022 على مدار السنوات الأربع المقبلة.

ووفقاً للدراسة نفسها، ستكسب منظومة شركاء مايكروسوفت حوالي 8 دولارات أمريكية لكل 1 دولار أمريكي من إيرادات مايكروسوفت السحابية بحلول عام 2026، مما يوفر فرصاً هائلة للشركاء في المملكة لزيادة إيراداتهم ومساهماتهم في المحتوى المحلي وقواعد العملاء.

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