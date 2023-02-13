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الطقس يؤثر على الحالة النفسية

ما علاقة أشكال البشر بالمناخ؟

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
ما علاقة أشكال البشر بالمناخ؟
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الباحث في شؤون الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، علاقة أشكال البشر بالمناخ.

وقال الزعاق خلال فق برنامجه على قناة العربية، اليوم الاثنين: إن الظروف المناخية الطويلة تسمى بالمناخ، فيما تسمى القصيرة بـ الطقس.

وتابع: الطقس تأثيره على الحالة النفسية، والمناخ تأثيره على الحالة الشكلية، مضيفًا: فثكنات وحركات الخليقة متوقفة على الطقس، وأشكال الخليقة متوقف على المناخ.

سكان الأرض

وأردف: سكان الكرة الأرضية في شرقها يختلفون عن غربها، وشمالها يختلفون عن جنوبها، وشعاع الشمس له تأثير على السواد؛ فكلما زاد التعامد زاد السواد، وكلما انكسر شعاع الشمس زاد البياض.

واستطرد: فالأفارقة شكلهم لون البشرة، ولون الشعر مجعد وأسود، وكذلك العيون لأن الشمس متعامدة عليهم، والأوروبيون لونهم أبيض وشعرهم ذهب وعيونهم أيضًا مذهبة، والعرب بين هذا وذاك.

 

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