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ضمن منافسات الجولة الـ18

مباراة الطائي والشباب الأكثر دقائق لعب فعلي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
مباراة الطائي والشباب الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الطائي والشباب الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الـ18 “جولة يوم التأسيس” من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الوقت الفعلي لمواجهة الطائي والشباب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الطائي والشباب في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 58:59 دقيقة فعلية.

ولعب الطائي والشباب على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، شهر يناير الماضي، في المباراة المقدمة من الجولة الـ18، ونجح الليوث في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

الطائي والشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ18، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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