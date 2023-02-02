مباراة الهلال والوداد تحسم مصير رامون دياز

ستكون مباراة الهلال والوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية بعد غدٍ، مباراة مفصلية وحاسمة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز مع الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض.

وكانت جماهير الهلال انتقدت الإدارة الفنية لـ دياز وطالبت برحيله بسبب تراجع النتائج في دوري روشن السعودي بالإضافة إلى توديع كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي على يد فريق الفيحاء.

الهلال والوداد

وفي حال نجح الهلال في الفوز على الوداد، فإن حالة عدم الرضا على دياز سوف تقل إلا في حال ودع مونديال الأندية، فإن الإقالة ستكون مصير دياز الذي تولى تدريب الهلال في فبراير من العام الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وكان دياز نجح في قيادة الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد صراع قوي مع نادي الاتحاد حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الهلال والوداد

ويترقب جمهور الهلال، مشاركة الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض في كأس العالم للأندية نسخة 2022، والمقامة حاليًّا في المغرب، حيث سيواجه نادي الوداد بعد غد في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وشارك أزرق الرياض في نسختي 2019 و2021 بمونديال الأندية وحقق فيهما المركز الرابع في البطولة.

ولعب أزرق الرياض 6 مباريات في نسختي 2019 و2021، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، وخسر 3 مباريات، كما سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

وقال الناقد الرياضي جمال عارف: إن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب لأنه بطل آخر نسخة في دوري أبطال آسيا ولم يشارك بسبب الترشيح.