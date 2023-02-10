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ضمن منافسات دوري روشن

مباراة الوحدة والنصر تمنح ملعب الشرائع رقمًا قياسيًا

2023-02-10 الساعة 1:52
مباراة الوحدة والنصر تمنح ملعب الشرائع رقمًا قياسيًا
المواطن - فريق التحرير

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حقق ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، رقمًا قياسيًا بشأن عدد الجمهور الذي تواجد في مباراة الوحدة والنصر.

رقم قياسي لملعب الشرائع بلقاء الوحدة والنصر

ولعب الوحدة والنصر بالأمس على ملعب الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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جماهير النصر في ملعب الشرائع
جماهير النصر – المصدر @AlNassrFC

وشهدت مباراة الوحدة والنصر حضور أكثر من 27 ألف متفرج، ويُعد هذا عدد الحضور الأكثر في مواجهات فرسان مكة على ملعبه منذ لقاء الهلال في نهائي كأس ولي العهد عام 2011، والذي حسمه الزعيم لصالحه بخماسية نظيفة.

وتحرص جماهير الوحدة على حضور المباريات على ملعبه، من أجل دعم وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، وكان العدد الأكبر له 14 ألفًا و707 متفرجين.

الوحدة ضد الطائي
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

الوحدة في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الشرائع أيضًا، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد صاحب المركز الـ12.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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