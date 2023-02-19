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اعتمدته وطبقته منذ عام 1992

مبدأ وولفويتز سر احتفاظ أمريكا بهيمنتها

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
مبدأ وولفويتز سر احتفاظ أمريكا بهيمنتها
المواطن- فريق التحرير

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قالت مجلة The National Interest إن سر حفاظ أمريكا على هيمنتها يكمن في اتباعها بما يسمى بمبدأ وولفويتز وذلك عام 1992، مضيفة أنها واشنطن تشن حربًا بالوكالة للحفاظ على تلك الهيمنة وتعزيزها.

ما هو مبدأ وولفويتز؟

وتلفت المجلة إلى أنه تم تسريب مبدأ وولفويتز، الذي سمي على اسم وكيل وزارة الدفاع الأمريكية آنذاك بول وولفويتز، إلى صحيفة نيويورك تايمز في عام 1992، ويؤكد جوهر هذه السياسة (مبدأ وولفويتز) التفوق الأمريكي بأي ثمن في عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي والقضاء على المنافسين، أينما كانوا أو وجدوا.

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بالإضافة إلى ذلك، تجعل القيادة الأمريكية الاتفاقات الدفاعية حجر الزاوية في سياستها وعن غير قصد تحتكر تجارة الأسلحة العالمية من خلال المعاهدات، ما سيمنع الحلفاء من تطوير أنظمتهم الدفاعية ويزيد الاعتماد على المعدات أمريكية الصنع.

ولفتت المجلة إلى أنه على الرغم من الوعود التي قطعت لآخر رئيس سوفيتي، غورباتشوف، بعدم توسيع الناتو إلى الشرق، سعت الولايات المتحدة إلى الحصول على موقع متميز.

وهذا ما يفسر انضمام دول حلف وارسو السابقة إلى حلف شمال الأطلسي ومحاولات الولايات المتحدة المستمرة للجلوس في الفناء الخلفي لروسيا، على حد وصف المجلة الأمريكية.

موقف أمريكا يثير غضب روسيا

وتضيف المجلة أن موقف أمريكا بعدم منح روسيا وضع التكافؤ اللائق أثار غضب القيادة الروسية وبرأيها فالولايات المتحدة لم تكن تنوي العمل مع روسيا بمسؤولية واحترام.

وبالنهاية ألمحت موسكو إلى أن واشنطن لا تفعل شيئا سوى تنفيذ الخطة التي تم تحديدها عام 1992 لفرض إرادتها على العالم والقضاء على المنافسين أينما ظهروا.

وترى المجلة أن العملية الخاصة الروسية هي وسيلة إثبات للغرب في أن عقيدة وولفويتز لن تكون قادرة على المضي قدمًا فيما يتعلق بروسيا.

سر محافظة أمريكا على هيمنتها يكمن في اتباع مبدأ وولفويتز

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