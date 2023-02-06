مبدع نيجيري يحول النعال المستعملة للوحات فنية رائعة

أقدم الفنان النيجيري يوجين كونبوي على تحويل النعال البلاستيكية التي تخلص منها أصحابها إلى لوحات ملونة في محاولة للمساعدة في تنظيف البيئة في بلد ينتشر فيه التلوث الناتج عن البلاستيك.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الفنان النيجيري بدأها كمهمة في الكلية عام 2017، إلا أنها أصبحت الآن وظيفة بدوام كامل لكونبوي.

ويجمع النيجيري من مكبات النفايات والقمامة وضفاف الأنهار ثم يقوم بتطهيرها وغسلها في الاستوديو الخاص به قبل تقطيعها ولصقها على لوحة ليرسم وجه شخص. ويأتي إليه بعض العملاء بصور شخصية لهم يستخدمها في رسم لوحات لهم.

ويدرب كونبوي في الأستوديو الخاص به في مدينة أبيوكوتا بولاية أوجون بجنوب غرب نيجيريا، الفنانون المبتدئون الذين يرغبون في السير على خطاه ورسم لوحات بالنعال.

من المعروف أن نيجيريا تنتج ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًّا ينتهي ببعضها في المحيطات والأنهار، وفقًا للإحصائيات الحكومية.