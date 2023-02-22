مبنى وزارة الداخلية يتشح بالأخضر في يوم التأسيس

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تزين مبنى وزارة الداخلية، باللون الأخضر بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي تحل اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير.
فيديو | مبنى وزارة الداخلية يتزين باللون الأخضر بمناسبة #يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/cSgQxUJ8Z0
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 22, 2023
ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق إضاءة مبنى وزارة الداخلية باللون الأخضر، للاحتفاء بيوم التأسيس.
وتحتفي المملكة، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، بذكرى يوم التأسيس، حيث تقام فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية وعسكرية ومجتمعية منوعة، ابتهاجًا بهذا اليوم.
وتزيّن مقرا إمارة منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة وجدة بشعار التأسيس واللون الأخضر؛ احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق اليوم 22 فبراير من كل عام.
كما تم وضع عدد من المجسمات داخل المبنيين تحكي قصة تأسيس الوطن وتبرز الإرث التاريخي له.