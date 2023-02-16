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من خلال تصوير الحالة مباشرة

متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات مباشرة من أول فحص من مدينة الرياض لمصاب في غازي عنتاب عبر العيادات الافتراضية.

ونشرت “الإخبارية” فيديو مصورًا لمتابعة حالة طفل مُصاب بعد استئذان ذويه لتصوير الحالة، من خلال قياس درجات الحرارة ومؤشراته الحيوية عبر كوادر سعودية لإرسالها للعيادة الافتراضية بمدينة الرياض.

وظهر خلال الفيديو رد الطبيب المختص من مدينة الرياض الذي وصف الحالة بكونها مصابًا باحتقان والتهاب في الحلق مؤكدًا أنه يحتاج لمضاد حيوي.

العيادات الافتراضية

يأتي ذلك تزامنًا مع بدء العمل في العيادات الافتراضية في غازي عنتاب ضمن جهود وزارة الصحة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر السعودي.

وفي وقت سابق، وصلت مطار غازي عنتاب بالجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة تحمل على متنها 88 طناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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