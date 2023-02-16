البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم الوقائية
وثقت “قناة الإخبارية” لقطات مباشرة من أول فحص من مدينة الرياض لمصاب في غازي عنتاب عبر العيادات الافتراضية.
فيديو | #الإخبارية ترصد عبر البث المباشر أول فحص من الرياض لمصاب في غازي عنتاب عبر العيادات الافتراضية #نشرة_النهار pic.twitter.com/2fJGPY8noLقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023
ونشرت “الإخبارية” فيديو مصورًا لمتابعة حالة طفل مُصاب بعد استئذان ذويه لتصوير الحالة، من خلال قياس درجات الحرارة ومؤشراته الحيوية عبر كوادر سعودية لإرسالها للعيادة الافتراضية بمدينة الرياض.
وظهر خلال الفيديو رد الطبيب المختص من مدينة الرياض الذي وصف الحالة بكونها مصابًا باحتقان والتهاب في الحلق مؤكدًا أنه يحتاج لمضاد حيوي.
يأتي ذلك تزامنًا مع بدء العمل في العيادات الافتراضية في غازي عنتاب ضمن جهود وزارة الصحة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر السعودي.
وفي وقت سابق، وصلت مطار غازي عنتاب بالجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة تحمل على متنها 88 طناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.