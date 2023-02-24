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لمواجهة شح الطماطم وتأمين طلبات الزبائن

متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ
المواطن - فريق التحرير

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أجبرت المتاجر الكبرى في بريطانيا زبائنها يوم أمس على شراء حبات معدودات من بعض الخضار والفواكه، وفرضت في الكثير منها شراء 3 حبات كحد أقصى من الطماطم، كي يتسنى لهم تأمين طلبات أكبر عدد من العملاء.

شح في الطماطم

وألقت أزمة جديدة بظلالها في الأيام الأخيرة الماضية في بريطانيا وعنوانها “شح في الطماطم”، أجبرت المزارعين في ظل انخفاض الإنتاج المحلي في البلاد على دق ناقوس الخطر والتحسب من استمرار الوضع على ما هو عليه والإسراع لإيجاد حلول طارئة، وفقًا ليورونيوز عربية.

وكانت بريطانيا تعاني في بداية الأزمة من نقص فقط في الطماطم، قبل أن تتسع رقعة الفواكه والخضراوات الغائبة عن أسواقها، مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات وبشكل خاص على القرنبيط والتوت والبروكلي والخيار والخس.

أسباب النقص الحاد

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، أحد العوامل الأساسية التي أسفرت عن هذا النقص الحاد في المنتوجات الزراعية كان الطقس القاسي الذي ضرب شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وتسبب في إتلاف المحاصيل التي تغذي المملكة المتحدة عادة خلال فصل الشتاء.

إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والذي أدى إلى خفض الإنتاج في الصوبات الزراعية أي في البيوت البلاستيكية الدافئة في بريطانيا وهولندا.

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