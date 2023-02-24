5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ عراقية تضع 4 توائم في عملية قيصرية ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي إسماعيل أبو السباع بعمر الـ95 يستقبل زوار المدينة المنورة بالقهوة والتمر منذ 40 عامًا الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا ترتيب دوري روشن بعد تعادل التعاون والاتحاد
أجبرت المتاجر الكبرى في بريطانيا زبائنها يوم أمس على شراء حبات معدودات من بعض الخضار والفواكه، وفرضت في الكثير منها شراء 3 حبات كحد أقصى من الطماطم، كي يتسنى لهم تأمين طلبات أكبر عدد من العملاء.
وألقت أزمة جديدة بظلالها في الأيام الأخيرة الماضية في بريطانيا وعنوانها “شح في الطماطم”، أجبرت المزارعين في ظل انخفاض الإنتاج المحلي في البلاد على دق ناقوس الخطر والتحسب من استمرار الوضع على ما هو عليه والإسراع لإيجاد حلول طارئة، وفقًا ليورونيوز عربية.
وكانت بريطانيا تعاني في بداية الأزمة من نقص فقط في الطماطم، قبل أن تتسع رقعة الفواكه والخضراوات الغائبة عن أسواقها، مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات وبشكل خاص على القرنبيط والتوت والبروكلي والخيار والخس.
وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، أحد العوامل الأساسية التي أسفرت عن هذا النقص الحاد في المنتوجات الزراعية كان الطقس القاسي الذي ضرب شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وتسبب في إتلاف المحاصيل التي تغذي المملكة المتحدة عادة خلال فصل الشتاء.
إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والذي أدى إلى خفض الإنتاج في الصوبات الزراعية أي في البيوت البلاستيكية الدافئة في بريطانيا وهولندا.