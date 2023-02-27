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مع توقعات باستمرار هطول الأمطار

متحدث الأرصاد: سنودع فصل الشتاء بدءًا من الأسبوع المقبل

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
متحدث الأرصاد: سنودع فصل الشتاء بدءًا من الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة ستبدأ من الأسبوع المقبل العد التنازلي لاختتام فصل الشتاء.

شتاء دافئ

وأضاف القحطاني في تصريحات لنشرة “النهار” على قناة “الإخبارية”، أن فصل الشتاء هذا العام وفقًا للتقارير المناخية كان دافئًا نسبيًا، ولم يتم تسجيل درجات حرارة دنيا مثلما تم تسجيلها في الأعوام الماضية.

واستشهد بمدينة طريف التي سجلت في فصل الشتاء هذا أقل درجة حرارة كانت واحد تحت الصفر حتى هذا اليوم، حيث كانت تسجل في الأعوام الماضية 6 درجات تحت الصفر، ما يشير إلى أن شتاء هذه السنة دافئ نسبيًا.

استمرار الأمطار

وتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على مناطق المملكة كما أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره الأخير، لافتًا إلى هذه سمة من سمات فصل شتاء هذا العام.

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة وسقوط الثلوج لم تكن في معدلاتها المطلوبة، لافتًا إلى أن المملكة ستودع الشتاء بدءًا من الأسبوع المقبل وحتى 22 مارس بختامه ودخوله في المرحلة الانتقالية (الربيع) استعدادًا لاستقبال فصل الصيف الساخن على البلاد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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