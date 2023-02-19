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نسبة رضا المستفيدين تفوق 80%

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن خدمة “وصفتي” تستمر في 1417 مركزًا صحيًا، حيث حققت الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة رضا مستفيدين تفوق 80%.

وأضاف العبدالعالي عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يجري إعادة جدولة تفعيلها في 711 مركزًا صحيًا لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة.

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وأكد أن “الصحة” تتابع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية من جميع مقدميها في القطاع العام والخاص بشكل دوري ونتخذ التدابير اللازمة لتحسينها.

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