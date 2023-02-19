متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن خدمة “وصفتي” تستمر في 1417 مركزًا صحيًا، حيث حققت الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة رضا مستفيدين تفوق 80%.

وأضاف العبدالعالي عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يجري إعادة جدولة تفعيلها في 711 مركزًا صحيًا لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة.

وأكد أن “الصحة” تتابع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية من جميع مقدميها في القطاع العام والخاص بشكل دوري ونتخذ التدابير اللازمة لتحسينها.