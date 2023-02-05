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السجن 15 عامًا في حال مساعدة المتسللين للمملكة

متحدث حرس الحدود: السجن والغرامة والتشهير عقوبة مخالفة الأنظمة

2023-02-05 الساعة 12:09
متحدث حرس الحدود: السجن والغرامة والتشهير عقوبة مخالفة الأنظمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن متحدث حرس الحدود مسفر القريني أنه سيعاقب كل من يسهل مخالفي نظام الإقامة والحدود داخل المملكة عبر تقديم الطعام لهم أو المأوى.

العقوبات

وأوضح القريني، في تصريحات لـ الإخبارية، أن العقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يقدم أي مساعدة لمخالفي أمن حدود المملكة.

وأشار إلى أنه سيتم مصادرة وسيلة النقل المستخدمة والتشهير به، وحث المواطنين على الإبلاغ بأي مخالفات على الأرقام التي خصصها الأمن العام، وهي الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

مخالفات الإقامة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 حتى 10 / 7 / 1444هـ، الموافق من 26 / 1 حتى 1 / 2 / 2023م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16288) مخالفًا، منهم (9343) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4107) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2838) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (488) شخصًا، (63%) منهم يمنيو الجنسية، و(30%) إثيوبيو الجنسية، و(7%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (17) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (19) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

جرائم مخلة بالشرف والأمانة

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (24246) وافدًا مخالفًا، منهم (22131) رجلًا، و(2115) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (16624) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1754) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11552) مخالفًا.

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