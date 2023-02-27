متهور يقود سيارته بسرعة جنونية في حي سكني

وثقت كاميرات المراقبة متهورًا يقود سيارته بسرعة جنونية في أحد الأحياء السكنية، بينما تقدم أحد المواطنين ببلاغ للمرور حرصًا على سلامة المواطنين.

سائق متهور

تضمن البلاغ الموثق بالفيديو عبر تويتر، تهور السائق في أحد الأحياء السكنية دون تحديد اسم الحي.

وقال مقدم البلاغ: أتمنى اتخاذ الإجراء اللازم تجاه هذا المتهور في داخل الحي، فيما تفاعلت إدارة المرور مع البلاغ ووعدت بالتواصل مع صاحب البلاغ عبر الرسائل الخاصة.