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السماح باستخدام معابر حدودية إضافية

مجلس الأمن يبحث إرسال المساعدات إلى الشمال السوري

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
مجلس الأمن يبحث إرسال المساعدات إلى الشمال السوري
المواطن - فريق التحرير

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يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، بعدما دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التصويت الفوري على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.

إرسال المساعدات

وتمكنت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من إرسال مساعدات إلى ملايين الأشخاص في الجزء الشمالي الغربي من سوريا عبر تركيا وذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن لكنه يقتصر حاليًا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.

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وقالت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، في بيان لرويترز “في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها. الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا”.

المعابر الحدودية

وأضافت “لا يمكننا أن نخذلهم.. علينا أن نصوت على الفور على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لتوصيل المساعدات الإنسانية.. حان الوقت للتحرك بإلحاح وهدف”.

وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة والموجود في تركيا، لشبكة سكاي نيوز، إنه سيطلب من مجلس الأمن السماح بوصول المساعدات عبر معبرين حدوديين آخرين قائلا إن هناك “حالة إنسانية واضحة للغاية”.

تسهيل وصول المساعدات

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إلى تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين.

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