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بسبب العملية العسكرية الروسية التي بدأت قبل عام

مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تحول مجلس الوزراء الأوكراني إلى ساحة حرب بسبب العملية العسكرية الروسية التي بدأت قبل عام.

أكياس من الرمل

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة العربية، اكتظ مقر مجلس الوزراء من الداخل بأكياس من الرمل التي ملأت المكان للحماية من الرصاص.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الصين من عواقب وخيمة إذا قدمت أسلحة لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما زار قائد أوكراني عسكري رفيع المستوى بلدة باخموت على خط المواجهة حيث تواصل القوات الأوكرانية الصمود في وجه الهجمات الروسية المستمرة.

وتسعى واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي إلى إثناء الصين عن تقديم مساعدات عسكرية لموسكو في حربها، وأدلوا بتصريحات علنية تعكس اعتقادهم بأن بكين تدرس تقديم معدات فتاكة ربما تشمل طائرات من دون طيار.

تأتي مخاوف الغرب من مساعدة الصين في تسليح روسيا في الوقت الذي تكافح فيه القوات الروسية جاهدة لتحقيق مكاسب حول أهداف رئيسية في شرق أوكرانيا، بينما تعد كييف لهجوم مضاد بأسلحة غربية متقدمة تتضمن دبابات قتالية.

مساعدة الصين لروسيا

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لمحطة (سي.إن.إن) “سيتعين على بكين اتخاذ قراراتها الخاصة حول كيفية المضي قدماً، وما إذا كانت تقدم مساعدة عسكرية، لكن المضي في هذا الطريق سيكون له تداعيات حقيقية على الصين”.

وذكر في مقابلة منفصلة مع شبكة (إيه.بي.سي) أنه على الرغم من أن الصين لم تتحرك قُدُماً في تقديم مثل تلك المساعدة، فإنها لم تستبعد هذا الخيار.

وأحجمت بكين عن إدانة هجوم موسكو على أوكرانيا في عدة فعاليات، كان آخرها خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الهند يوم السبت. ونشرت مقترحاً لوقف إطلاق النار يوم الجمعة في الذكرى الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، لكن العرض قوبل بتشكك من جانب حلفاء أوكرانيا الغربيين.

 

 

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