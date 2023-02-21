مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف بمجال المطاعم والضيافة

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص وظيفية في مجال المطاعم والضيافة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– طاقم خدمة.

– مقدم طعام.

– مساعد طباخ.

العمل في المطاعم العالمية التالية:

– Cheesecake Factory.

– PF Chang’s.

– Texas Roadhouse.

– Raising Cane’s.

– Pinkberry.

– Shake Shack.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]