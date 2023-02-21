مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف بمجال المطاعم والضيافة

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص وظيفية في مجال المطاعم والضيافة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– طاقم خدمة.
– مقدم طعام.
– مساعد طباخ.
العمل في المطاعم العالمية التالية:
– Cheesecake Factory.
– PF Chang’s.
– Texas Roadhouse.
– Raising Cane’s.
– Pinkberry.
– Shake Shack.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]