مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).