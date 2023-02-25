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مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشغل غرفة الإنذار.
  2. مدير الطاقم.
  3. مدير الساعات.
  4. مدير مشاهدة تدريب.
  5. كبير ضباط الإطفاء.
  6. مدير العقد.
  7. رئيس تصميم الخبرة.
  8. مدير أنظمة التنقل.
  9. رئيس العمليات والصيانة.
  10. مدير الجودة.
  11. مستشار FM الخدمات الصلبة (MEP).
  12. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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