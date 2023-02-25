مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل غرفة الإنذار. مدير الطاقم. مدير الساعات. مدير مشاهدة تدريب. كبير ضباط الإطفاء. مدير العقد. رئيس تصميم الخبرة. مدير أنظمة التنقل. رئيس العمليات والصيانة. مدير الجودة. مستشار FM الخدمات الصلبة (MEP). والمزيد …

طريقة التقديم: