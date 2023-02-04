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واحدة من مراكز النفوذ الرئيسية لروسيا

مجموعة فاغنر تتكبد خسائر فادحة في حروب الذهب بإفريقيا الوسطى

2023-02-04 الساعة 9:48
مجموعة فاغنر تتكبد خسائر فادحة في حروب الذهب بإفريقيا الوسطى
المواطن- فريق التحرير

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قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية تكبدوا خسائر فادحة في اندلاع قتال جديد بين القوات الحكومية والمتمردين؛ للسيطرة على مناجم الذهب المربحة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

 مراكز النفوذ الرئيسية لروسيا

وتأتي الاشتباكات وسط تزايد عدم الاستقرار في الدولة الإفريقية الغنية بالموارد، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من مراكز النفوذ الرئيسية لروسيا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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ويقود الهجوم بعض مقاتلي فاغنر الذين يقدر عددهم بنحو 1000 مقاتل متمركزين في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2018.

وفي الشهر الماضي، صنفت الولايات المتحدة فاغنر باعتبارها منظمة إجرامية عابرة للحدود، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دورها المتزايد في الغزو الروسي لأوكرانيا.

مجموعة فاغنر تتكبد خسائر فادحة في حروب الذهب بأفريقيا الوسطى

وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، دافع مقاتلو فاغنر عن نظام فاوستن أرشانج تواديرا، ضد هجمات المتمردين المتتالية على العاصمة بانغي، واتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبدأت الاشتباكات قبل أسبوعين في بلدة قريبة من الحدود مع الكاميرون وتشاد وأوقعت المتمردين في مواجهة الروس والقوات الحكومية ثم اندلع العنف مرة أخرى بالقرب من الحدود السودانية في نهاية الأسبوع الماضي، وزعمت مصادر المتمردين أن ما بين سبعة و17 من مقاتلي فاغنر كانوا من بين عشرات الضحايا.

واحدة من أشد الخسائر لـ فاغنر

ونقلت الغارديان عن مصدر مقرب من الجيش الوطني لجمهورية إفريقيا الوسطى قوله إن سبعة روس قتلوا في الكمين، في واحدة من أعنف الخسائر الفردية لـ فاغنر في إفريقيا منذ المعارك ضد المتمردين في موزمبيق في عام 2019.

وعلى الرغم من أن قبضة تواديرا على السلطة لا تزال قوية، إلا أن العنف الجديد يشير إلى قدر أكبر من عدم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مقارنة بالسنوات الأخيرة.

ويُذكر أن البلد، وهو واحد من أفقر دول العالم، يواجه الانهيار الاقتصادي، وزيادة التوترات مع جيرانها.

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