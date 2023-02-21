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محافظ حفر الباطن يحفز لاعبي القيصومة قبل لقاء الشعلة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
محافظ حفر الباطن يحفز لاعبي القيصومة قبل لقاء الشعلة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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زار محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مساء اليوم الاثنين، منشأة نادي القيصومة، وكان باستقباله رئيس مجلس الإدارة، صالح بن مطيع الحربي، وبحضور رئيس مركز القيصومة الأستاذ خالد الغامدي ومدير مكتب وزارة الرياضة بحفر الباطن المهندس نايف العقيل.

محافظ حفر الباطن يزور النادي

وتم خلال الزيارة الاطلاع على منشأة النادي والوقوف على أهم المتطلبات التي تحتاجها، كما قام بالاجتماع مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في المرحلة القادمة ابتداء من مباراة الغد أمام نادي الشعلة.

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محافظ حفر الباطن في نادي القيصومة (1)
جانب من الزيارة

ومن جانبه، ثمن رئيس نادي القيصومة هذه الزيارة والدعم غير المستغرب من الأمير منصور، مؤكدًا حرص الإدارة واللاعبين على العودة مجددًا لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات القادمة.

 

محافظ حفر الباطن في نادي القيصومة (1)
جانب من الزيارة

الزيارة امتداد لدعم القيادة

‏وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب وزارة الرياضة بحفر الباطن، نايف العقيل، أن زيارة المحافظ هي تأكيد وامتداد لدعم قيادتنا الرشيدة ووزير الرياضة لجميع الرياضيين في المملكة؛ فوجود شخص كالأمير منصور بن محمد وقربه وخبرته من الوسط الرياضي هو دعم لنا وزيارته تأكيد لذلك.

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