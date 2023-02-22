محاكمة جديدة لـ إيلون ماسك قد تكبده 55 مليار دولار

تدقق محكمة ديلاوير الأمريكية، في حزمة مكافآت إيلون ماسك الضخمة لعام 2018، بعد أن حث محامو أحد المساهمين في شركة تسلا، القاضية، على إبطال حزمة المكافآت الضخمة التي منحها مجلس إدارة الشركة والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها أكثر من 55 مليار دولار.

تجربة سابقة لـ ماسك مع القاضية

وتأتي الحجج الأخيرة في أعقاب محاكمة جرت في نوفمبر، حيث نفى ماسك أنه أملى شروط الحزمة أو حضر أي اجتماعات نوقشت فيها الخطة من قبل مجلس الإدارة، أو لجنة التعويضات، أو مجموعة العمل التي ساعدت في تطويرها، وفقاً لما ذكرته Fox News.

وأخبر المدعون القاضية كاثالين سانت جود ماكورميك، إنه يجب إجبار ماسك على إعادة بعض، إن لم يكن كل، منح خيارات الأسهم التي حصل عليها، علمًا بأن القاضية نفسها هي التي أجبرت ماسك على شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار عندما حاول التراجع عن اتفاقيته لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

رد محامي إيلون ماسك

ورد محامو الدفاع بأن خطة المكافآت تم التفاوض عليها بشكل عادل من قبل لجنة التعويضات التي كان أعضاؤها مستقلين، ليس هذا فقط، بل صوت عليها المساهمون أيضًا، وهو أمر لم يكن مطلوباً حتى بموجب قانون ديلاوير.

ويستفيد إيلون ماسك نفسه من خطة المكافآت تلك، إذ يستفيد بنحو 1% من الأسهم في المنحة، وبالتالي ترتفع حصته إلى 28% من الأسهم.

وقال محامي الدفاع إيفان تشيسلر، إن حزمة التعويضات لم يستفد منها ماسك فحسب، بل استفاد منها مساهمو تسلا الآخرون الذين رأوا قيمة الشركة ترتفع من 53 مليار دولار إلى أكثر من 600 مليار دولار.

ويذكر أن قيمة شركة تسلا وصلت إلى تريليون دولار العام الماضي.