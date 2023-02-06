محاولات لإنقاذ العالقين بعد الزلزال في ديار بكر

وثق مقطع فيديو مشاهد جديدة لمحاولات انتشار العالقين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في مدينة ديار بكر التركية.

ونشرت “العربية” فيديو يوثق جهود فرق الدفاع المدني خلال محاولاتهم لانتشال العالقين جراء الزلزال المدمر الذي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف في تركيا وسوريا.

زلزال اليوم

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجات وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وبحسب شهود عيان في ديار بكر التي تبعد نحو 350 كيلومترًا إلى الشرق، فإن الهزة الزلزالية استمرت لمدة نحو دقيقة وتسببت في تهشيم زجاج النوافذ. وقال مسؤول أمني في ذات المنطقة أن 17 بناية على الأقل انهارت.

وقالت السلطات إن 16 بناية انهارت في شانلي أورفا و34 في عثمانية.