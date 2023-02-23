محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني ميكانيكي III. استراتيجي التخطيط. منسق مراقبة الجودة. مطور تكامل. فني ميكانيكي. مهندس أتمتة. مشرف مشتريات. والمزيد …

طريقة التقديم: