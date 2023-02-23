محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: