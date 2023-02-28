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مضيفًا أنه كان يستحق قيمة أكبر من التي كُتبت في الموقع

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تحدث محمد السهلاوي، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عن أن موقع Transfer Market العالمي ظلم القيمة التسويقية للاعب السعودي بكتب قيمة أقل، وقيمته في الحقيقة أعلى على حد وصفه.

وقال السهلاوي في برنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة السعودية: “بالنسبة لي أرى أن موقع Transfer Market مُجحف حول ذكر القيمة التسويقية الحقيقية للاعب السعودي والأجنبي، على سبيل المثال سالم الدوسري قيمته أعلى ونجد في الموقع أن قيمته المذكورة أقل”.

وأضاف محمد السهلاوي: “أعتقد أنه في عام 2015 حتى 2017 كنت أستحق قيمة تسويقية أعلى عن التي كُتبت عني في الموقع”.

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