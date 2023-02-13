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محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من ولي عهد الكويت

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من ولي عهد الكويت
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

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كما تم خلال الاتصال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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