Icon

مدفيديف مُشيدًا بخطاب ووترز: هدم أكاذيب الغرب Icon مصير بنزيما وكورتوا من المشاركة ضد الهلال Icon شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك: موجة باردة حتى الـ9 صباحًا Icon محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح Icon شرط وحيد لـ حصول الهلال على 5 ملايين دولار Icon ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا Icon تسمية 12 حديقة في الرياض بالشراكة مع السكان Icon موعد مباراة الهلال وريال مدريد والقنوات الناقلة Icon موجز “المواطن”.. 10 أخبار عليك معرفتها حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
السعودية اليوم
حصاد اليوم

محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح

2023-02-09 الساعة 1:11
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

قد يهمّك أيضاً
Img

الحج: حالة الحجز تتغير إلى مؤكد عند إكمال سداد الدفعات

Img

وظائف شاغرة للجنسين لدى أرامكو الطبي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيع تمثال طائر تويتر بـ 100 ألف...
تكنولوجيا

بيع تمثال طائر تويتر بـ 100 ألف...

تكنولوجيا
جراحة الـ 3 ساعات تنقذ حياة مريضة...
السعودية اليوم

جراحة الـ 3 ساعات تنقذ حياة مريضة...

السعودية اليوم
سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال
الرياضة

سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال

الرياضة
شهامة طبيب مصري أثناء حريق مستشفى المطرية
العالم

شهامة طبيب مصري أثناء حريق مستشفى المطرية

العالم
ألمانيا: الناتو لا يجب أن يكون جزءًا...
تقارير

ألمانيا: الناتو لا يجب أن يكون جزءًا...

تقارير
اختبار الرخصة المهنية التخصصي غدًا
أخبار رئيسية

اختبار الرخصة المهنية التخصصي غدًا

أخبار رئيسية
زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين...
السعودية اليوم

زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين...

السعودية اليوم
أول تعليق من سعود بن سلمان بعد...
الرياضة

أول تعليق من سعود بن سلمان بعد...

الرياضة