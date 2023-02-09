محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.