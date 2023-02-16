Icon

إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال Icon لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس Icon توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة Icon مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال Icon طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023 Icon تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون Icon لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا Icon أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم Icon صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
السعودية اليوم
حصاد اليوم
البنيان قدم الشكر لولي العهد

محمد بن سلمان يعين البنيان رئيسًا لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
محمد بن سلمان يعين البنيان رئيسًا لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله – ، قراراً بتعيين معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة رفع البنيان، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة ، مثمناً دعم سموه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً
Img

واتساب يمنح مستخدميه ميزة جديدة للصور

Img

أبرز الرؤساء المشاركين بالقمة العالمية في دبي

كما قدم البنيان الشكر لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري رئيس مجلس إدارة البنك المكلف سابقاً، على دعمه وجهوده خلال فترة تأسيس البنك.

 

ويشغل “البنيان” منصب وزير التعليم حالياً وقد شغل سابقاً عدة مناصب منها: نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والرئيس التنفيذي لها، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات، إلى جانب عضويته في العديد من مجالس الإدارات في عدد من الشركات والهيئات واللجان.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 4 / 7 / 1442هـ الموافق 16 / 2 / 2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 8 / 4 / 1444هـ الموافق 2 / 11 / 2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...
الرياضة

السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...

الرياضة
السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...
السعودية اليوم

السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...

السعودية اليوم
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...
السعودية اليوم

تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...

السعودية اليوم
فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية
السعودية اليوم

فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية اليوم
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم