محمد حسنين: ليلة صوت الأرض لا مثيل لها.. وتركي آل الشيخ كان حريصًا على نجاحها عالميًا

عبر الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين، عن سعادته في تقديم ليلة خيالية تحمل أسم “ليلة صوت الأرض” والتي تأتي ضمن فعاليات تقويم الرياض.

وقال محمد زكي: “إن تكليف معالي المستشار تركي ال الشيخ بتنظيم ليلة صوت الارض، إضافة لـ “بنش مارك” قيمة بارزة، لاسيما بعد الاشتراك مع شركة روتانا.

وقال محمد زكي: العمل على تقديم حفل كبير بمشاركة 60 فنانًا وفنانة، وبهذه التفاصيل التي جعلته يعد الحفل الأضخم في كل العالم، مؤكدًا أن “ليلة صوت الأرض” تحمل اسم فنان سعودي كبير، ساهم في تأسيس الأغنية السعودية.

حفل تاريخي

ونوه، بافتخاره بما قدمته “بنش مارك” ليلة الأمس، واستمتاعه بتفاصيل الحفل التاريخي، بحضور كوكبة فنية كبيرة من أصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وفنانين وإعلاميين وشعراء عرب.

وأضاف حسنين: “لطالما كانت خطط الهيئة العامة للترفيه خيالية ومفاجئة، وهذا الذي أكدته مبادرات معالي المستشار في تكريم الفن والفنانين، والتي تدل على قيمة الإرث الفني السعودي والعربي، حيث أصبحت المملكة قبلة لكل الفنانين، لاسيما أن كل الفنانين يطمحون في تكريمهم في رياض الفن والإبداع.

تجهيزات ليلة صوت الأرض

وبين محمد زكي: أن حرص معاليه على كل صغيرة وكبيرة، اثناء التجهيزات لـ “ليلة صوت الأرض” كان معاليه حريصًا جدًا على أدق التفاصيل ومتابعًا لكل خطوات العمل، وتفاصيل الليلة، كما اجتمع مع الفنانين قبيل الحفل وحضر البروفات النهائية، وكان معاليه حاضرًا إلى جانب عائلة الراحل”، فلا طالما كان معاليه متابعًا وحريصًا على أن تكون ليالي التكريم في الرياض لا مثيل لها عالميًا”.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قد كلف الشركة السعودية الرائدة “بنش مارك” خلال المواسم السابقة بتنظيم عدد من الحفلات التكريمية لمسيرة بعض الفنانين منها ليلة “عباديات” 2019 “ليلة مخاوي الليل”2021 “سيمفونية عبدالوهاب” “رحبانيات” 2022 وغيرها، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، ولفتت أنظار العالم إلى الرياض.