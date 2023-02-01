محمد شريف يضيف ثاني أهداف الأهلي المصري

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نجح المهاجم المصري محمد شريف في إحراز الهدف الثاني لـ الأهلي المصري في شباك نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في بطولة كأس العالم للأندية.
د56' الهدف الثاني لـ الأهلي المصري عن طريق محمد شريفقد يهمّك أيضاً
الأهلي المصري 2 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/r8LAAVoFhu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023
وسجل شريف الهدف الثاني لـ المارد الأحمر في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حمدي فتحي لينفرد شريف بحارس مرمى نادي أوكلاند محرزًا الهدف الثاني للفريق المصري.
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.