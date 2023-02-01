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في شباك أوكلاند سيتي

محمد شريف يضيف ثاني أهداف الأهلي المصري

2023-02-01 الساعة 11:37
محمد شريف يضيف ثاني أهداف الأهلي المصري
المواطن - محمد سمعه

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نجح المهاجم المصري محمد شريف في إحراز الهدف الثاني لـ الأهلي المصري في شباك نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل شريف الهدف الثاني لـ المارد الأحمر في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حمدي فتحي لينفرد شريف بحارس مرمى نادي أوكلاند محرزًا الهدف الثاني للفريق المصري.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.

 

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