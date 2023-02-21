محمد صلاح يستغل هدية كورتوا ويضيف ثاني أهداف ليفربول

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تمكن المصري محمد صلاح من إحراز ثاني الأهداف لفريق ليفربول الإنجليزي في شباك ريال مدريد الإسباني، مستغلًّا خطأ قاتلًا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
صلاح لا يرفض هدية كورتوا#ليفربول_ريال_مدريد #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/8mIGRbHWZp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2023
ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول بعد فقدان كورتوا السيطرة على الكرة.