محمد صلاح يستغل هدية كورتوا ويضيف ثاني أهداف ليفربول

تمكن المصري محمد صلاح من إحراز ثاني الأهداف لفريق ليفربول الإنجليزي في شباك ريال مدريد الإسباني، مستغلًّا خطأ قاتلًا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول بعد فقدان كورتوا السيطرة على الكرة.