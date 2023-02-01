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مؤكدًا نقل البطولة لمستويات مختلفة

محمد عبدالجواد: سنُقدم نسخة استثنائية في تنظيم آسيا 2027

2023-02-01 الساعة 3:58
محمد عبدالجواد: سنُقدم نسخة استثنائية في تنظيم آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم المنتخب السعودي السابق، محمد عبدالجواد، أن السعودية ستقدم نسخة استثنائية من كأس آسيا، مشددًا على العمل لنقل البطولة لمستويات مختلفة.

تعليق محمد عبدالجواد

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تزكية السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

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كأس آسيا 2027
كأس البطولة

وقال محمد عبدالجواد خلال كلمته في الكونغرس الآسيوي: “كرة القدم تجري في دمائنا كسعوديين؛ وسنقدم نسخة استثنائية في تنظيم بطولة كأس آسيا 2027“.

وتابع قائلًا: “السعودية فازت بلقب بطولة كأس آسيا 3 مرات، ولكن لم يسبق لنا الاستضافة، وكرة القدم هي اللغة الموحدة التي نتشارك فيها سويًا كمجتمع آسيوي”.

نجم المنتخب السعودي السابق محمد عبدالجواد 1
محمد عبدالجواد

إبراهيم القاسم يعلق على تنظيم البطولة

وفي السياق ذاته، قام أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم: “نعدكم ببطولة تاريخية، سنعمل على جذب خبرات جديدة، وأمامنا 4 سنوات لمزيد من العمل، وسنعمل على نقل البطولة الآسيوية إلى مستويات مختلفة”.

واختتم إبراهيم القاسم كلمته في الكونغرس الآسيوي، قائلًا: “نحن على أهبة الاستعداد لاستضافة البطولة الآسيوية في السعودية”.

إبراهيم القاسم - الأخضر
إبراهيم القاسم

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