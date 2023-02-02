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أقيم الحفل في البوليفارد سيتي بعنوان صوت الأرض

محمد عبده في ليلة تكريم طلال مداح: اللي زرعه تلاميذه حصدوه

2023-02-02 الساعة 1:38
محمد عبده في ليلة تكريم طلال مداح: اللي زرعه تلاميذه حصدوه
المواطن - فريق التحرير

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علق الفنان محمد عبده، على الحفل الذي أقيم لتكريم الفنان الراحل طلال مداح، على مسرح محمد عبده، في البوليفارد سيتي بعنوان صوت الأرض.

صوت الأرض

وفي تصريحات للصحافيين قال الفنان عبده: مو سمعتم عن ألف ليلة وليلة، نحن خلصنا الألف والواحد، هذي ليلة تجمع الألف ليلة، حدث ما صار ولا راح يصير، اجتمع 64 فنان في حب السعودية، وفي الانفتاح السعودي الثقافي والفني، وفي ليلة طلال مداح، هذا حدث كبير.

وتعليقًا على إقامة الحفل لتكريم طلال مداح على مسرح محمد عبده، قال: اللي طلال زرعه تلاميذه حصدوه.

وانطلقت ليلة صوت الأرض التكريمية، بمشاركة عشرات الفنانين من أنحاء العالم العربي وفاء لمسيرة الفنان القدير طلال مداح الذي فقدته الساحة الفنية منذ 22 عامًا، وبقي فنه شاهدًا على مسيرة باذخة ومليئة بالتفاصيل التي سيحييها الليلة أكثر من 43 فنانًا وفنانة.

وشهدت الحفلة التكريمية للراحل طلال مداح، أكبر نقل تلفزيوني من نوعه، إذ بثت على أكثر من 40 قناة دولية، مما يدل على أهميتها ومكانتها في قيمة الفن السعودي والعربي، إضافة إلى مكانة المملكة كوجهة ترفيهية حاضنة لأبرز الفعاليات وأكثرها أهمية لدى مختلف الفئات المجتمعية.

ويأتي تكريم طلال مداح الليلة نظير ما قدمه للفن السعودي والخليجي والعربي، إضافة إلى تاريخه الغني في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة خلال فترة السبعينيات إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين.

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