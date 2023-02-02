محمد عبده في ليلة تكريم طلال مداح: اللي زرعه تلاميذه حصدوه حضور غفيرة لحفل صوت الأرض وسط تألق النجوم جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء الباحة أكثر مكان تجمع قرود البابون و40 ألف قرد بـ 500 بؤرة ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الرياض تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد
علق الفنان محمد عبده، على الحفل الذي أقيم لتكريم الفنان الراحل طلال مداح، على مسرح محمد عبده، في البوليفارد سيتي بعنوان صوت الأرض.
كلمة من فنان العرب الفنان #محمد_عبده خلال مشاركته في حفل تكريم الفنان الراحل #طلال_مداح #ليلة_تكريم_طلال_مداح #ليلة_صوت_الارض@Mohammed_Abdu @ALSHARIF_TV @Turki_alalshikh @RotanaLive pic.twitter.com/1nuFTm6MCj
— إذاعة روتانا (@RotanaFMKSA) February 1, 2023
وفي تصريحات للصحافيين قال الفنان عبده: مو سمعتم عن ألف ليلة وليلة، نحن خلصنا الألف والواحد، هذي ليلة تجمع الألف ليلة، حدث ما صار ولا راح يصير، اجتمع 64 فنان في حب السعودية، وفي الانفتاح السعودي الثقافي والفني، وفي ليلة طلال مداح، هذا حدث كبير.
وتعليقًا على إقامة الحفل لتكريم طلال مداح على مسرح محمد عبده، قال: اللي طلال زرعه تلاميذه حصدوه.
وانطلقت ليلة صوت الأرض التكريمية، بمشاركة عشرات الفنانين من أنحاء العالم العربي وفاء لمسيرة الفنان القدير طلال مداح الذي فقدته الساحة الفنية منذ 22 عامًا، وبقي فنه شاهدًا على مسيرة باذخة ومليئة بالتفاصيل التي سيحييها الليلة أكثر من 43 فنانًا وفنانة.
وشهدت الحفلة التكريمية للراحل طلال مداح، أكبر نقل تلفزيوني من نوعه، إذ بثت على أكثر من 40 قناة دولية، مما يدل على أهميتها ومكانتها في قيمة الفن السعودي والعربي، إضافة إلى مكانة المملكة كوجهة ترفيهية حاضنة لأبرز الفعاليات وأكثرها أهمية لدى مختلف الفئات المجتمعية.
ويأتي تكريم طلال مداح الليلة نظير ما قدمه للفن السعودي والخليجي والعربي، إضافة إلى تاريخه الغني في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة خلال فترة السبعينيات إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين.