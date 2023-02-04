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بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام الوداد

محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو

2023-02-04 الساعة 11:33
محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو
المواطن - محمد سمعه

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سيغيب اللاعب محمد كنو عن مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الوداد البيضاوي المغربي اليوم.

وكان كنو تعرض للطرد في الدقيقة الـ93 مع بداية الشوط الإضافي الأول بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي الوداد.

محمد كنو وكاريلو يغيبان أمام فلامنجو

كنو سيغيب عن مباراة فلامنجو، مع توقعات بغياب البيروفي أندري كاريلو بعد إصابته أمام الوداد أيضًا.

يذكر أن محمد كنو كان قدم مستويات مميزة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

الهلال السعودي - كأس العالم للأندية

وسيواجه الهلال، فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع فلامنجو في كأس العالم للأندية نسخة 2019، ووقتها فاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ فلامنجو كل من جورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وعلي البليهي بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأزرق الرياض اللاعب سالم الدوسري.

وكان الهلال، هزم الوداد بنتيجة 5-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

 

 

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