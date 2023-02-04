هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو لقطات تحبس الأنفاس قبل إسقاط المنطاد الصيني لحظة إسقاط المنطاد الصيني نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية والد المبتعث المغدور وليد الغريبي يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس
سيغيب اللاعب محمد كنو عن مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الوداد البيضاوي المغربي اليوم.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه لاعب #الهلال محمد كنو#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ha1iibZxub
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023
وكان كنو تعرض للطرد في الدقيقة الـ93 مع بداية الشوط الإضافي الأول بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي الوداد.
كنو سيغيب عن مباراة فلامنجو، مع توقعات بغياب البيروفي أندري كاريلو بعد إصابته أمام الوداد أيضًا.
يذكر أن محمد كنو كان قدم مستويات مميزة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.
وسيواجه الهلال، فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.
وسبق لـ الهلال أن تقابل مع فلامنجو في كأس العالم للأندية نسخة 2019، ووقتها فاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ فلامنجو كل من جورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وعلي البليهي بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأزرق الرياض اللاعب سالم الدوسري.
وكان الهلال، هزم الوداد بنتيجة 5-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.