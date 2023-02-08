محمد نور توقع سيناريو تأهل الهلال

توقع نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور سيناريو تأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية قبل مباراته ضد فلامنجو البرازيلي.

فوز الهلال ضد فلامنجو

ولعب الهلال ضد فلامنجو بالأمس، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بنتيجة 3/2، في مباراة شهدت طرد المدافع جيرسون سانتوس، وتسجيل سالم الدوسري لهدفين من ركلتي جزاء.

الجماهير تتفاعل مع توقع محمد نور

وجاء فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليُذكر الجماهير بالسيناريو الذي توقعه محمد نور للمباراة، حيث أكد قدرته على التأهل، في حالة طرد أحد لاعبي فلامنجو البرازيلي، والحصول على ركلة جزاء، وهو الأمر الذي تحقق.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتوقعات النجم الاتحادي قبل المباراة، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وعلق الإعلامي خالد الشنيف: “محمد نور جابها صح”.

وعلق آخر قائلًا: “قالها الأسطورة محمد نور بطولة العالم للأندية لها ناسها وتقرأ المباراة قبل تبدأ ليت فيه مثلك هذه الفترة، مبروك للعالمي الهلال”، وكتب حسين: “نور فاهم والله”.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفائز من مباراة ريال مدريد ضد الأهلي المصري التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، لملاقاته في نهائي كأس العالم للأندية 2022، السبت المقبل.