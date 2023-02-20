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يمنع الرعي إلا من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والمهجر

محمية الإمام تركي تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن ضوابط الرعي

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
محمية الإمام تركي تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن ضوابط الرعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، منع الرعي في المحمية باستثناء من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر، ولمسافة 5 كيلو متر من نطاق القرية.

وأصدرت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بيانا توضيحيًا بشأن ضوابط الرعي،  نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، وذلك ردًا منها على العديد من التساؤلات التي وردت بشأن ما أعلن عنه مؤخراً فيما يختص بأنظمة الرعي في المنتزهات الوطنية.

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أهالي القرى والمهجر

وذكرت هيئة تطوير محمية الإمام تركي، أنها تود التوضيح بأنه يمنع الرعي في المحمية باستثناء من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر، وذلك بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له، حيث حدد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق القرية أو الهجرة.

ضوابط الرعي

وأشار البيان إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق، عن ضوابط الرعي والتي تأتي بهدف المحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الرعي الجائر وفق الأنظمة المعلنة بهذا الخصوص.

كما أوضحت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م (165)، واللوائح التنفيذية الصادرة به بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب.

يذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وذلك بتنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.

 

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