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مخبز إيطالي يبيع أرغفة خبز مصنوعة من مسحوق الصراصير

2023-02-10 الساعة 11:20
مخبز إيطالي يبيع أرغفة خبز مصنوعة من مسحوق الصراصير
المواطن - فريق التحرير

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يعتزم مخبز إيطالي بيع أرغفة الخبز المصنوعة من مسحوق الصراصير المصنّعة.

تسويق وبيع الصراصير

وتأتي هذه الأخبار بعد أن قضت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بإمكانية تسويق وبيع صراصير الليل المنزوعة الدهن جزئيًّا والمسحوق (acheta localus) كمكونات في الطعام في الاتحاد الأوروبي.

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ويستخدم المسحوق أحيانًا كمادة مضافة لجعل المنتجات أكثر ثراء بالبروتين، وفقًا لصحيفة Corriere della Sera.

وأفاد إنريكو موردوكو، رئيس الطهاة الذي يدير سلسلة مطاعم Tellia المحلية في تورين، لوسائل إعلام إيطالية يوم الاثنين، إنه جرب مزيجًا من الحبوب الصقلية أثناء اختبارات الخبز “لتليين نكهة” قوة الحشرات.

الطعم يذكره بالبندق

وأضاف رئيس الطهاة، أنه سعيد بشكل خاص “بالقشرة ومجموعة النكهات”. وقال: إن الطعم يذكره بالبندق.

ويتوقع موردوكو أن يسمح المنظمون في الاتحاد الأوروبي لمزرعة محلية، تستورد مسحوق الصراصير من فيتنام وتبيعه كغذاء حيواني، بصنع مسحوق مخصص للاستهلاك البشري.

وأردف الطاهي: “أريد أن أضع خبزي قيد الإنتاج في بداية شهر مارس”.

وتابع أنه نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج ولأن الخبز سيكون مصنوعًا حسب الطلب، فإن السعر سيكون حوالي 18- 20 يورو (19- 22 دولارًا) للكيلوجرام.

وتستخدم الصراصير المصنعة بالفعل كمكونات في بعض دول الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، تبيع Falco، وهي شركة مقرها في Alife، جنوب إيطاليا، المقرمشات المصنوعة من مسحوق الصراصير.

وتقول الشركة على موقعها على الإنترنت: “قد تتسلل إليك فكرة أكل الحشرات، لكن الصراصير هي في الواقع الغذاء الصحي الجديد الذي يمكن إخفاؤه بسهولة في المنتجات اللذيذة”.

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