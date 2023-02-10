مختصون يبحثون تجويد العمل الإعلامي في المدارس بتعليم عسير

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، أمس الخميس، اللقاء الإعلامي الأول لعام 2023، بحضور مدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري، والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم إبتسام الشهري، ومدير التواصل الإستراتيجي بالوزارة أحمد النعام، ومديري ومديرات إدارات الإعلام في عدد من المناطق ومحافظات المنطقة، ونحو 700 من منسقي ومنسقات الإعلام في المدارس، وذلك على مسرح الإدارة.

وأوضح “العُمري” خلال اللقاء أن الإدارة تسعى إلى بذل المزيد من الجهود؛ لدعم منظومة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف المنشودة وفق دليل الحوكمة، والسياسات والأحكام الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.

الدور الريادي للإعلامي

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم إبتسام الشهري خلال اللقاء، على أهمية الدور الريادي الذي يلعبه المنسق الإعلامي والمنسقة الإعلامية في المدارس، وبما ينعكس على تعزيز الهوية الوطنية والولاء في نفوس الطلبة والوصول بمضامين رسالتهم الإعلامية لكافة أفراد المجتمع محققة لأهداف الوزارة في هذا الشأن.

وأشاد مدير التواصل الإستراتيجي بوزارة التعليم أحمد النعام بتميز إدارة الإعلام والاتصال بتعليم عسير في تنفيذ برامجه الإعلامية بكل احترافية.

أوراق عمل

وجرى خلال اللقاء تقديم خمس أوراق عمل، الأولى بعنوان “الإعلام والتعليم- أبعاد وتطلعات”، وقدمها المتحدث الرسمي بالوزارة إبتسام الشهري، فيما ناقش أستاذ تحليل الخطاب الإعلامي وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للتطوير والتسويق بجامعة الملك خالد الدكتور فهد أحمد، في الورقة الثانية الاتصال المؤسسي وصناعة القصة الإخبارية، وقدم الورقة الثالثة المشرف على وحدة الوعي الفكري بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن الموسى، بعنوان “صناعة التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعليمية”، فيما بحث مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم نجران جابر مدخلي في الورقة الرابعة “تجويد الأداء الإعلامي وفق معايير دليل الحوكمة”، فيما تطرق مدير وحدة التوعية الفكرية بتعليم عسير هادي عسيري في الورقة الخامسة إلى دور الإعلام في تعزيز الوعي الفكري والقيم التربوية.

وشهد اللقاء معرضًا للإعلام وتجارب عدد من المدارس من خلال الطالب الإعلامي، وركنًا خاصًّا بالرسم والفنون، وعددًا من الفقرات شملت “بطل من الميدان”، وفيديو عن إعلام تعليم عسير، وفيديو استطلاع الرأي احتوى على آراء أفراد المجتمع حول وسائل التواصل الاجتماعي.

واختُتم اللقاء بحلقة نقاش تم خلالها طرح عدة أسئلة من قبل المنسقين والمنسقات والإجابة على استفساراتهم، والعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات تسهم في تطوير العمل الإعلامي، كما تم تكريم الرعاة والمشاركين في اللقاء.