مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام

أكد المختص التعليمي عماد الشريف، أن الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام في الطرقات، مناشدة وزارة التعليم إعادة النظر في مسألة الدراسة الحضورية هذا العام خلال شهر رمضان.

الدراسة عن بعد

ولفت الشريف، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إلى عدد المعلمين والمعلمات بقوائم الانتظار في النقل الخارجي، وأنهم يفضلون التواجد بجانب أسرهم في هذا الشهر الكريم، وسيختصرون عن أنفسهم قطع المسافات أيضًا، مضيفًا: وكذلك الأمهات في المنازل بعضهن معلمات فكيف يجمعون بين أسرهم في المنازل وبين أيضًا طلابهن في المدارس.

يخفف الزحام المروري

واستطرد: لذلك فإن التعليم عن بعد يخفف عنهم الكثير من الأعباء، مضيفًا: أيضًا مراعاة هذه الطروف هناك أمر آخر وهو الزحام المروري في شعر رمضان المبارك بحكم تغيير الأوقات.

وأردف الشريف قائلًا: بالتالي فالتعليم عن بعد هو الأنسب وهو الخيار الذي نتمنى ونرجو من وزارة التعليم إعادة النظر فيه وتحويله عن بعد.

أشار الشريف إلى تجربة التعليم عن بعد العام الماضي ونجاحها، مقترحًا عمل استفتاء أو دراسة الأصداء الخاصة بالعام الماضي وبالتالي إصدار القرار الأنسب هذا العام.

فيديو | بعد كثرة الحديث حول الدراسة عن بعد في رمضان..

مذيع #الراصد عبد الله الغنمي: حبذا لو توضّح #وزارة_التعليم لمئات الآلاف من المعلمين وملايين الطلبة pic.twitter.com/jYuj1RQaOB — الراصد (@alraasd) February 2, 2023

وزارة التعليم

من جانب آخر، لفت مذيع برنامج الراصد عبدالله الغنمي إلى كثرة الحديث حول الدراسة عن بعد في رمضان في هذه الأيام يخلق جو مربك للجميع، موضحًا أن وزارة التعليم تمس كل بيت في المملكة؛ حيث إن هناك أكثر من 500 ألف معلم أو معلمة، فضلًا عن نحو 7– 8 ملايين طالب في المقاعد الدراسية، وكذلك الأمهات وأولياء الأمور.

وناشد مذيع برنامج الراصد وزارة التعليم بالتواصل مع المواطنين لطمأنتهم بالوضع وتوضيح الأمر سواء بأن الأمور تمام وستكون الدراسة حضورية أو الدراسة عن بعد.