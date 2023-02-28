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وفقًا لتصريحات الوكالة الذرية

مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز السقف المسموح بـ 18 مرة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز السقف المسموح بـ 18 مرة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الوكالة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز السقف المسموح به ب18 مرة، وفقًا للعربية عاجل.

تخصيب اليورانيوم

وفي وقت سابق، كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تغييرات أجرتها السلطات الإيرانية من أجل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، فيما أكد مدير وكالة المخابرات المركزية “سي. آي. إيه” بيل بيرنز أن إيران باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% خلال أسابيع.

الصواريخ الباليستية

وأشار إلى أن تطوير برنامج صواريخها الباليستية مستمر أيضاً على قدم وساق، لافتاً إلى أن تلك التصرفات تفاقم المخاوف الدولية.

لكنه رأى في الوقت عينه أن طهران لم تتخذ بعد قرارها بعسكرة برنامجها النووي، قائلاً في مقابلة مع شبكة “سي. بي. إس. نيوز” بثت “لا نعتقد أن المرشد الإيراني اتخذ قراراً باستئناف عسكرة برنامج بلاده النووي”.

 

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