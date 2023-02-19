Icon

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز Icon المنتدى السعودي للإعلام ينطلق غدًا ويحاور وزراء ومسؤولين Icon تسمية الجولة الـ18 من دوري روشن بجولة يوم التأسيس Icon نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية Icon الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب Icon كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف Icon ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير Icon تكلفة دفن الموتى في لبنان تقارب 1000 دولار Icon إنستجرام يتيح ميزة الاشتراك المدفوع Icon كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مشاركته ضد أودينيزي

مدرب إنتر ميلان يكشف سبب تراجع مستوى لوكاكو

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
مدرب إنتر ميلان يكشف سبب تراجع مستوى لوكاكو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دافع مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، عن مستوى مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، لعدم تقديمه الأداء المتوقع مع النيراتزوري حتى الآن.

إنزاجي يدافع عن لوكاكو

وأضاع لوكاكو ركلة جزاء خلال مواجهة إنتر ميلان ضد أودينيزي، قبل أن يقرر الحكم إعادة تنفيذها، لينجح في هز الشباك بعد فترة طويلة من الغياب.

قد يهمّك أيضاً
Img

إعلان حالة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا بسبب الإعصار جابرييل

Img

مسن تركي يروي معركته المذهلة للبقاء حيًا 8 أيام تحت الأنقاض

وتحدث إنزاجي قائلًا: “أودينيزي فريق بدني جدًا، ولديه فنيات تسببت لنا في مشكلات كثيرة، وقدمنا أداء جيدًا في الشوط الأول، وكانت النكسة الوحيدة هي الهدف الذي تلقيناه، حيث كان ينبغي أن نكون أكثر تركيزًا”.

وتابع: “أنا سعيد بالنتيجة وهو نصر مهم يسمح لنا بالاستمرار، نحتاج أن يعمل الجميع بجد، كل اللاعبين يستحقون اللعب نظير العمل الذي يقومون به، لكن يتعين عليّ اتخاذ القرارات والاختيار بينهم”.

نجم إنتر ميلان لوكاكو
لوكاكو – المصدر @Inter_en

وأضاف مدرب إنتر ميلان: “لوكاكو يتحسن من مباراة لأخرى، لدينا إيمان كبير به، كان يعاني من بعض المشكلات بالموسم الماضي في لندن، وبعد عودته لنا تعرض لإصابة خطيرة أزعجته 4 أشهر”

واختتم إنزاجي تصريحاته لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، قائلًا: “إذا بدأ لوكاكو أساسيًا فهذا يعني أنه في حالة جيدة، واللعب سيساعده على تعزيز مستواه”.

نجم إنتر ميلان لوكاكو
لوكاكو – المصدر @Inter_en

فوز إنتر ميلان ضد أودينيزي

ولعب إنتر ميلان ضد أودينيزي بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز النيراتزوري بنتيجة 3/1، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر.

انتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم