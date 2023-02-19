مدرب إنتر ميلان يكشف سبب تراجع مستوى لوكاكو

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دافع مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، عن مستوى مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، لعدم تقديمه الأداء المتوقع مع النيراتزوري حتى الآن.
وأضاع لوكاكو ركلة جزاء خلال مواجهة إنتر ميلان ضد أودينيزي، قبل أن يقرر الحكم إعادة تنفيذها، لينجح في هز الشباك بعد فترة طويلة من الغياب.
وتحدث إنزاجي قائلًا: “أودينيزي فريق بدني جدًا، ولديه فنيات تسببت لنا في مشكلات كثيرة، وقدمنا أداء جيدًا في الشوط الأول، وكانت النكسة الوحيدة هي الهدف الذي تلقيناه، حيث كان ينبغي أن نكون أكثر تركيزًا”.
وتابع: “أنا سعيد بالنتيجة وهو نصر مهم يسمح لنا بالاستمرار، نحتاج أن يعمل الجميع بجد، كل اللاعبين يستحقون اللعب نظير العمل الذي يقومون به، لكن يتعين عليّ اتخاذ القرارات والاختيار بينهم”.
وأضاف مدرب إنتر ميلان: “لوكاكو يتحسن من مباراة لأخرى، لدينا إيمان كبير به، كان يعاني من بعض المشكلات بالموسم الماضي في لندن، وبعد عودته لنا تعرض لإصابة خطيرة أزعجته 4 أشهر”
واختتم إنزاجي تصريحاته لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، قائلًا: “إذا بدأ لوكاكو أساسيًا فهذا يعني أنه في حالة جيدة، واللعب سيساعده على تعزيز مستواه”.
ولعب إنتر ميلان ضد أودينيزي بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز النيراتزوري بنتيجة 3/1، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر.