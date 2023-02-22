مدرب الدحيل: الشباب فريق قوي وسندافع عن هويتنا

أكد المدير الفني لفريق الدحيل القطري، هيرنان كريسبو قوة الشباب، متمنيًا تقديم أداء مميز في مواجهة الغد، ومواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا.

كريسبو يتحدث عن لقاء الدحيل والشباب

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الدحيل القطري، يوم غد الخميس، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وتحدث كريسبو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الشباب ضد الدحيل، قائلًا: “عندما تواجه فريقًا قويًا فهذا يعني أن تكون جاهزًا بدنيًا ولياقيًا.. المباراة من الممكن أن تصل إلى 120 دقيقة”.

وأضاف: “سعيد بالوصول للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وما سنقوم به هو الدفاع عن هوية الفريق وعن حظوظه ورغبته في تخطي هذا الدور والوصول للدور نصف النهائي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أركز دائمًا على فريقي ولا أفكر في الفريق الخصم ويجب علينا أن نتأقلم مع أي تشكيلة تواجهنا والدحيل يملك لاعبين أصحاب مستويات مميزة في كل الخطوط وهناك مهاجمون يعرفون طريقهم للشباك والمهم هو كيفية صناعة الفرص لكي نترجمها لأهداف”.

تعليق صلاح زكريا

ومن جانبه، قال حارس مرمى الدحيل، صلاح زكريا: “الجميع جاهز للمرحلة القادمة بعد أن نجحنا في تخطي عقبة الريان والآن تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق الشباب”.

وتابع: “وطيلة الأيام الماضية كان تركيز الجهاز الفني على تأهيل اللاعبين بعد المجهود الذي بذلوه في المباراة الأخيرة، وتواجدنا في الدور ربع النهائي يمنحنا الدافع لمواصلة العمل الجاد من أجل الوصول للدور التالي”.

وجاء في ختام تصريحات زكريا: “مباراتنا أمام الشباب لن تكون سهلة ونعلم أن فريق الشباب هو ثالث الترتيب في الدوري السعودي ويقدم مستويات مميزة للغاية ولكننا جاهزون لهذه المباراة وسنقدم أقصى مجهود لنا داخل الملعب من أجل تخطي هذه المرحلة، وأنا جاهز لحماية شباكي”.