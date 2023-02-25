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مدرب الدحيل: مواجهة الهلال صعبة ونطمح للتأهل

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
مدرب الدحيل: مواجهة الهلال صعبة ونطمح للتأهل
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني لفريق الدحيل القطري، الأرجنتين هيرنان كريسبو على صعوبة مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا، متمنيًا الظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

مدرب الدحيل يؤكد صعوبة مواجهة الهلال

ومن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الدحيل القطري على استاد الثمامة، يوم غد الأحد عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وتحدث كريسبو عن مواجهة الهلال، قائلًا: “مباراة صعبة على الجميع وسنواجه فريق جيد وقوي، وسنقدم كل ما في وسعنا للتأهل، سأتحدث مع طبيب الفريق، للتأكد من عمليات الاستشفاء، وسلطان بريك الوحيد الذي سيغيب عن اللقاء”.

مدرب الدحيل هيرنان كريسبو
مدرب الدحيل – المصدر @DuhailSC

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الدحيل: “فخور جداً بمواجهة ابن بلدي رامون دياز، وسبق وأن حقننا إنجازات في ريفر بليت، وغداً في المواجهة سوف تكون قصة جميلة بيننا، أحترم دياز فهو رجل عظيم”.

وأضاف: “تحدثت مع اللاعبين إذا أردتم أن تكونوا أبطالاً فلا بد أن تنتصروا على البطل، الهلال حامل اللقب ووصيف العالم، ويجب علينا أن نهزمهم لأنهم مرشحون، الهلال انتصر على فلامنجو وقدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد، ولديهم لاعبون على مستوى كبير”.

مدرب الدحيل هيرنان كريسبو
جانب من المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

مارتن يؤكد أهمية المباراة

وفي السياق ذاته، قال نجم فريق الدحيل، لويس مارتن: “هذه أهم مباراة في حياتنا، حاربنا من أجل هذه اللحظة، سوف نواجه فريقاً قوياً ومميزاً في نصف النهائي وأمامنا الفوز فقط لتحقيق اللقب الغالي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “يجب علينا أن نكون أذكياء، لدراسة الخصم وطريقة اللعب التي سوف يلعب بها الهلال منذ بداية المباراة، ولابد أن نفكر جيدًا في نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، التركيز هو من سيقودنا للتأهل”.

مدرب الدحيل هيرنان كريسبو
جانب من المؤتمر – المصدر @aawsat_spt
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