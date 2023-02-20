Icon

قائد مركبة يمارس التفحيط في حفر الباطن Icon مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا Icon طالب عمره 76 عامًا ينال الدكتوراه بعد نصف قرن Icon لحظة اعتداء أحد منسوبي الهلال السوداني على حارس الأهلي المصري Icon مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين Icon فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي Icon قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة Icon برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني Icon توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الليث تغلب على فريق ناساف الأوزبكي

مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبّر المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عن سعادته بالتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة 2/ 0.

تعليق مدرب الشباب

وتحدث مورينو قائلًا: “لعبنا بروح وقتالية ونجحنا في تحقيق الهدف بالعبور لدور الـ8”.

قد يهمّك أيضاً
Img

خطيب المسجد الحرام: التحرر الجنسي سبب في معاناة البشرية والكوارث

Img

القصبي يكشف إجراءات السعودية للسيطرة على أسعار السيارات

الشباب ضد ناساف الأوزبكي

وأضاف مورينو: “لا يهم من نواجه في دور الثمانية، كل الفرق المتنافسة قوية، ولا نفكر في مواجهة الهلال أو غيره، نأخذ كل مباراة بمفردها”.

يذكر أن الأرجنتيني إيفر بانيجا كان حصد جائزة رجل مباراة الليث ضد ناساف، بعد أن سجل هدفًا في شباك الفريق الأوزبكي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...
السعودية اليوم

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...

السعودية اليوم
مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب
تقارير

مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب

تقارير
النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...
السعودية اليوم

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...

السعودية اليوم
8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...
السعودية اليوم

8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...

السعودية اليوم
سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا
السعودية اليوم

سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا

السعودية اليوم
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...

السعودية اليوم
أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...
العالم

أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...

العالم
موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء
العالم

موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء

العالم