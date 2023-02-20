قائد مركبة يمارس التفحيط في حفر الباطن مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا طالب عمره 76 عامًا ينال الدكتوراه بعد نصف قرن لحظة اعتداء أحد منسوبي الهلال السوداني على حارس الأهلي المصري مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا
عبّر المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عن سعادته بالتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة 2/ 0.
وتحدث مورينو قائلًا: “لعبنا بروح وقتالية ونجحنا في تحقيق الهدف بالعبور لدور الـ8”.
وأضاف مورينو: “لا يهم من نواجه في دور الثمانية، كل الفرق المتنافسة قوية، ولا نفكر في مواجهة الهلال أو غيره، نأخذ كل مباراة بمفردها”.
يذكر أن الأرجنتيني إيفر بانيجا كان حصد جائزة رجل مباراة الليث ضد ناساف، بعد أن سجل هدفًا في شباك الفريق الأوزبكي.