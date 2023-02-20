مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا

عبّر المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عن سعادته بالتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة 2/ 0.

تعليق مدرب الشباب

وتحدث مورينو قائلًا: “لعبنا بروح وقتالية ونجحنا في تحقيق الهدف بالعبور لدور الـ8”.

وأضاف مورينو: “لا يهم من نواجه في دور الثمانية، كل الفرق المتنافسة قوية، ولا نفكر في مواجهة الهلال أو غيره، نأخذ كل مباراة بمفردها”.

يذكر أن الأرجنتيني إيفر بانيجا كان حصد جائزة رجل مباراة الليث ضد ناساف، بعد أن سجل هدفًا في شباك الفريق الأوزبكي.