Icon

التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا Icon درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين Icon سفير فرنسا من الدرعية: اختبرت كرم الضيافة السعودية أينما ذهبت Icon فعاليات تاريخية وتراثية سعودية بمعرض آيدكس 2023 في يوم التأسيس Icon يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد Icon مواجهة صعبة تنتظر النصر بجولة يوم التأسيس Icon السديس: بيوم التأسيس كنا وبدونه لم نكن Icon الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو Icon مشروع المكعب يضع معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم Icon أبرز أعمال الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري الأبطال

مدرب الشباب: مواجهة الدحيل صعبة وهدفنا التأهل

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
مدرب الشباب: مواجهة الدحيل صعبة وهدفنا التأهل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد المدير الفني لفريق الشباب، الإسباني فيسينتي مورينو على صعوبة مواجهة الدحيل القطري، متمنيًا مواصلة المشوار الآسيوي والتأهل إلى المباراة النهائية.

مورينو يعلق على مباراة الشباب والدحيل

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الدحيل القطري، يوم غد الخميس، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقال مورينو: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره وجميع الأندية المتأهلة لهذا الدور قوية وتمتلك إمكانيات عالية ونحن قمنا بالتحضير بشكل جيد لهذه المباراة ودرسنا نقاط القوة والضعف وسوف نبذل قصارى جهدنا للتأهل وإسعاد جماهيرنا”.

وتابع: “بخصوص كارلوس جونيور، كما يعلم الجميع وصل ليلة مباراة ناساف وهو إضافة للفريق وأنا لن أعلن الأسماء المشاركة بكل تأكيد في هذا المؤتمر وثقتي كبيرة بجميع اللاعبين”.

الشباب ضد ناساف الأوزبكي

وأضاف مدرب الشباب: “لا أفضل فريقًا على آخر جميع الأندية تمتلك نقاط قوة وضعف وهذه هي نتائج القرعة وفريق الدحيل أعرفه جيدًا يمتلك مجموعة مميزة ومدربًا كبيرًا له احترامه، وسوف نقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل”.

وأردف: “الشباب فريق كبير وعظيم وينافس دائمًا في البطولات المحلية والخارجية، نتمنى أن نواصل في هذا الموسم عملنا الجيد في الدوري وآسيا، والاستمرار في سكة الانتصارات خصوصًا بعد خروجنا من كأس الملك بركلات الترجيح”.

واختتم تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “وأنا أرى أن البطولة الآسيوية فرصة لا تعوض لنا بعد ابتعادنا عن المشاركة فيها لسنوات وتحديًا في الأدوار النهائية وسوف نجتهد من أجل استغلال هذه الفرصة، وتقديم الغالي والنفيس من أجل التأهل”.

مدرب الشباب فيسينتي مورينو
مورينو – المصدر @AlShababSaudiFC

شيعان يؤكد الاستعداد جيدًا

وفي السياق ذاته، قال نجم الشباب، حسين شيعان: “كل مباراة لها استعداد خاص في البطولة الآسيوية، المدير الفني بذل جهودًا كبيرة في الفترة الأخيرة، وعملنا سويًا كمجموعة بشكل إيجابي وبحول الله سوف تثمر هذه الجهود بخطف بطاقة التأهل”.

وجاء في ختام تصريحاته شيعان: “إيفر بانيغا لاعب كبير وقائد نفتخر باللعب بجواره وهو إضافة للمجموعة وبحول الله سوف نتأهل للدور القادم بتواجده وبجهود زملائي اللاعبين”.

حسين شيعان
شيعان – المصدر @AlShababSaudiFC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير