مدرب الشباب: مواجهة الدحيل صعبة وهدفنا التأهل

شدد المدير الفني لفريق الشباب، الإسباني فيسينتي مورينو على صعوبة مواجهة الدحيل القطري، متمنيًا مواصلة المشوار الآسيوي والتأهل إلى المباراة النهائية.

مورينو يعلق على مباراة الشباب والدحيل

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الدحيل القطري، يوم غد الخميس، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقال مورينو: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره وجميع الأندية المتأهلة لهذا الدور قوية وتمتلك إمكانيات عالية ونحن قمنا بالتحضير بشكل جيد لهذه المباراة ودرسنا نقاط القوة والضعف وسوف نبذل قصارى جهدنا للتأهل وإسعاد جماهيرنا”.

وتابع: “بخصوص كارلوس جونيور، كما يعلم الجميع وصل ليلة مباراة ناساف وهو إضافة للفريق وأنا لن أعلن الأسماء المشاركة بكل تأكيد في هذا المؤتمر وثقتي كبيرة بجميع اللاعبين”.

وأضاف مدرب الشباب: “لا أفضل فريقًا على آخر جميع الأندية تمتلك نقاط قوة وضعف وهذه هي نتائج القرعة وفريق الدحيل أعرفه جيدًا يمتلك مجموعة مميزة ومدربًا كبيرًا له احترامه، وسوف نقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل”.

وأردف: “الشباب فريق كبير وعظيم وينافس دائمًا في البطولات المحلية والخارجية، نتمنى أن نواصل في هذا الموسم عملنا الجيد في الدوري وآسيا، والاستمرار في سكة الانتصارات خصوصًا بعد خروجنا من كأس الملك بركلات الترجيح”.

واختتم تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “وأنا أرى أن البطولة الآسيوية فرصة لا تعوض لنا بعد ابتعادنا عن المشاركة فيها لسنوات وتحديًا في الأدوار النهائية وسوف نجتهد من أجل استغلال هذه الفرصة، وتقديم الغالي والنفيس من أجل التأهل”.

شيعان يؤكد الاستعداد جيدًا

وفي السياق ذاته، قال نجم الشباب، حسين شيعان: “كل مباراة لها استعداد خاص في البطولة الآسيوية، المدير الفني بذل جهودًا كبيرة في الفترة الأخيرة، وعملنا سويًا كمجموعة بشكل إيجابي وبحول الله سوف تثمر هذه الجهود بخطف بطاقة التأهل”.

وجاء في ختام تصريحاته شيعان: “إيفر بانيغا لاعب كبير وقائد نفتخر باللعب بجواره وهو إضافة للمجموعة وبحول الله سوف نتأهل للدور القادم بتواجده وبجهود زملائي اللاعبين”.