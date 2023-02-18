مدرب الشباب: نسعى لحصد اللقب الآسيوي

شدد المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو على صعوبة مواجهة فريقه الشباب ضد ناساف الأوزبكي، متمنيًا مواصلة المشوار والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

الشباب ضد ناساف

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، يوم غد الأحد عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب.

مورينو يتمنى حصد اللقب

وقال مورينو في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب ضد ناساف: “بالنسبة لي كمدرب أسباني أول مرة أشارك في بطولة آسيوية وهذا شرف كبير، وحضرنا إلى هنا لتقديم أعلى المستويات وجميع الفرق الآسيوية قوية”.

وواصل المدرب الإسباني حديثه قائلًا: “طموحي وتفكيري كمدرب تحقيق دوري أبطال آسيا وفريق ناساف الأوزبكي يمتلك مدرب ولاعبين جيدين، وبالتأكيد سنواجه صعوبات لأن جميع الفرق تنافس على اللقب”.

واختتم مورينو تصريحاته قائلًا: “الأندية السعودية متفوقة في البطولة الآسيوية ومن المتوقع مواجهة الهلال في الدور القادم ولكن علينا أولاً تجاوز الفريق الأوزبكي”.

تعليق الغامدي على المباراة

ومن جانبه، قال نجم الشباب، خالد الغامدي: “الفريق خاض بطولات آسيوية سابقة، والحقيقة أن المدرب عاقد العزم على تحقيق هذه البطولة القارية، والدوري السعودي أقوى دوري في آسيا، ونحن كلاعبين مستعدين وجاهزين لهذه المواجهة”.